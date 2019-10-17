На Вологодчине полностью сгорел магазин

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-17T13:58:51+03:00

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ЧП случилось в Вологодской области : там сгорел магазин. Пожар произошел вечером в 16 октября в Тарногском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

В 9 часов вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Власьевской.

Горел одноэтажный деревянный дом, в котором находился магазин Тарногскому районному потребительскому обществу.

На место выехали четыре пожарные машины. Они работали до второго часа ночи. Но магазин вместе с товаром сгорел полностью.

Сумма ущерба подсчитывается. На месте работают специалисты - необходимо установить причину ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU