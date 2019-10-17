На Вологодчине полностью сгорел магазин
ЧП случилось в Вологодской области : там сгорел магазин. Пожар произошел вечером в 16 октября в Тарногском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
В 9 часов вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Власьевской.
Горел одноэтажный деревянный дом, в котором находился магазин Тарногскому районному потребительскому обществу.
На место выехали четыре пожарные машины. Они работали до второго часа ночи. Но магазин вместе с товаром сгорел полностью.
Сумма ущерба подсчитывается. На месте работают специалисты - необходимо установить причину ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU