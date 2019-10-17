Почти на миллиард рублей имущества арестовали у вологодского банкира

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-17T13:28:52+03:00

Из банка было выведено более 2,4 миллиардов рублей и он обанкротился

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Арбитражный суд Вологодской области арестовал имущество экс-председателя правления АО «Промышленный энергетический банк» Александра Постноваю

Всего описано счетов, недвижимости и наличности почти на миллиард - на 947,8 млн рублей.

Требование об аресте имущества бывшего руководителя вологодского банка было направлено в суд в рамках иска госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Установлено, что глава банка не предпринимал меры по предупреждению банкротства Промэнергобанка. В результате с частью кредиторов рассчитывалось агентство.

Как сообщает ИА " Вологда Регион", Арбитражный суд Вологодской области 21 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.

В феврале 2017 года временная администрация по управлению АО «Промэнергобанк» обнаружила признаки вывода активов путем кредитования заемщиков, не способных исполнить свои обязательства. По информации временной администрации, из банка было выведено более 2,4 млрд рублей.

Проверка областной прокуратуры установила, что в 2014 - 2016 годах ряду юридических лиц были выданы кредиты на сумму свыше 600 млн рублей, по которым в дальнейшем заключены дополнительные соглашения о снижении размера процентной ставки и увеличении срока окончательного расчета.

В результате уменьшились ликвидные активы банка, снизился размер собственных средств. Банк не смог исполнять обязательства перед вкладчиками.

СУ УМВД России по Вологде было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU