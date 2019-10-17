2019-10-17T12:42:24+03:00
Общество

"Альпийская баллада" прозвучит на открытии новой сцены Камерного театра в Вологде

Первый спектакль будет сыгран 8 ноября
Иван Чухнин
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Продолжается работа над созданием новой театральной площадки для камерной площадки. Театр будет располагаться в здании на улице Мира, 20. Уже в ноябре двери театра откроются для гостей по новому адресу.

8, 9 и 10 ноября состоится открытие Камерного театра в новом здании. К этому событию театр готовит музыкальную премьеру - зонг-оперу "Альпийская баллада".

Историю любви двух узников, бежавших из фашистского плена, многие знают из пронзительной прозы Василя Быкова.

Но три самых счастливых дня жизни любимых героев теперь каждый может пережить с артистами Камерного театра.

В ролях: Нази Магалашвили, Александр Сергеенко, Дмитрий Макляков, Заслуженная артистка Росии Ирина Джапакова, Евгений Думнов. Режиссер - Яков Рубин. Композитор, автор песен - Дмитрий Макляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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