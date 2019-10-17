Женщина получила травму в центре Вологду прямо в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-17T12:20:02+03:00

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Автобус поехал, застав пенсионерку врасплох. О ЧП сообщает городской отдел ГИБДД.

Инцидент произошел 16 октября в 11:40.

Автобус "Олимп 48521" начал движение с остановки по маршруту по улице Мира со стороны улицы Сергея Орлова к проспекту Победы. При этом в салоне упала пассажирка. Она получила травмы, так что пришлось вызывать медиков. Осмотрев 78-летнюю женщину, врачи назначили ей амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU