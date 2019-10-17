Мужчина погиб в своей квартире из-за неисправного электроприбора

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-17T09:46:14+03:00

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Пожар унес жизнь человека в Сокольском районе. ЧП случилось сегодня, 17 октября, в Кадниковском поселении.

В 1.47 в дежурную часть пришло сообщение, что в деревне Подольное на улице Лесной горит деревянный двухквартирный дом. В трехкомнатной квартире проживал 45-летний мужчина, где и находился очаг возгорания.

По адресу выехали три автоцистерны и 10 человек личного состава. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры, внутри обнаружен труп владельца квартиры.

Специалисты предполагают, что произошло короткое замыкание электроприбора, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU