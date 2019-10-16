В Череповце пациенты психоневрологического диспансера будут посещать школу искусств

16 Окт. 23:46 2019-10-16T23:46:41+03:00

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В городе металлургов школа современного творчества "Мастер-класс" выиграла президентский грант на 1,8 миллиона рублей для занятий с пациентами психоневрологического интерната. Около 100 пациентов будут посещать различные кружки: вокал, обучение игре на гитаре и баяне, рисование, танцевальные и театральные занятия.

Организаторы отмечают, что в Череповце до этого момента не было подобных центров обучения именно для взрослых. Планируются и индивидуальные, и групповые занятия, концерты и мероприятия. Участники смогут таким образом социализироваться.

"Обучение без ограничения. Инклюзивная школа искусств" начнет свою работу 1 декабря 2019 года. Работать будут с людьми от 18 до 60 лет, страдающими психическими расстройствами здоровья. В Вологодской области психическими расстройствами страдает 3% населения, а 11 тысяч человек находятся на наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU