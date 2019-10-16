Набережную Череповца миновала парковка

16 Окт. 23:29 2019-10-16T23:29:51+03:00

Архитектурный совет решил, что движение на въезде в Красный переулок будет запрещено

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В Череповце рассмотрели проект реконструкции набережной на Соборной горке. Архитектурный совет принял решение убрать из плана парковку. Кроме того, при въезде в Красный переулок ограничат движение для любых транспортных средств, кроме спецтранспорта. На дороге установят дорожный ограничитель в виде полусферы. Планируется, что рекламных конструкций в обновленном общественном месте не будет.

Установят два информационных стенда с маршрутами для гостей города. Внешний вид карт согласовали с управлением по делам культуры. Новый проект набережной утвержден архитектурным советом.

ИСТОЧНИК KP.RU