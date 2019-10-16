Вологда потратит в 2 раза больше средств на реставрацию испорченного мемориала

16 Окт. 23:22 2019-10-16T23:22:18+03:00

Эксперты подсчитали, что после некачественного ремонта мемориала погибшим во время ВОВ, который расположен на Введенском кладбище, придется потратить на устранения недостатков более 2 миллионов рублей

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В Вологде состоялся суд, на котором предпринимательница попыталась взыскать с администрации города оплату за ремонт мемориала павшим войнам, расположенного на Введенском кладбище. На сайте госзакупок указано, что подрядчик Лариса Овчинникова взялась отреставрировать памятник за 1,5 миллиона рублей. Контракт был заключен в сентябре прошлого года.

Администрация Вологды отказалась выплачивать крупную сумму бизнесменше по причине неудовлетворительного качества работы: от ступеней на мемориале отпали плиты вместе с клеем, а в нескольких местах плиты съехали.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что истец посчитала, что она не обязана устранять недостатки своей работы. Была проведена экспертиза, по результатам которой стало понятно, что работы не соответствуют нормативно-техническим требованиям, указанным в техническом задании.

Облицовка лестничных маршей и ступеней, работы по замене поручней и окраске перил были выполнены с нарушениями. ТЗ не соответствуют толщина плит, ширина швов облицовки, нет сплошного заполнения клеевым раствором. На отдельных плитках обнаружены трещины, сколы углов.

По данным эксперта, стоимость устранения недостатков на полмиллиона больше, чем вообще было потрачено на ремонт: теперь на мемориал придется потратить 2 037 193 рубля 20 копеек. Арбитражный суд Вологодской области не удовлетворил иск предпринимательницы.

ИСТОЧНИК KP.RU