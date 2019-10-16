Череповецкий слепой получил грант президента на интерактивный музей
Череповчанин Николай Пепень, инвалид по зрению, выиграл президентский гранд на создание интерактивного центра "Мир без света". Мужчине выделили 500 000 рублей, которые он планирует потратить на тифлосредства для слепых и экспонаты. Николай рассказал, что документы на конкурс подал в июле с помощью волонтеров.
Череповчанин получил от города помещение для своих нужд на проспекте Строителей, 30. К декабрю его передадут окончательно. Уже нашелся спонсор, которые сделает ремонт. Затем Николай начнет создание интерактивного музея, а пока он проводит уличные экскурсии, участникам завязывают глаза и выдают трости.
ИСТОЧНИК KP.RU