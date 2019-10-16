2019-10-16T21:19:59+03:00
Звезды

Череповецкий слепой получил грант президента на интерактивный музей

Инвалиду по зрению Николаю Пепеню выделили 500 000 рублей на экспонаты и оборудование для его музея
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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Череповчанин Николай Пепень, инвалид по зрению, выиграл президентский гранд на создание интерактивного центра "Мир без света". Мужчине выделили 500 000 рублей, которые он планирует потратить на тифлосредства для слепых и экспонаты. Николай рассказал, что документы на конкурс подал в июле с помощью волонтеров.

Череповчанин получил от города помещение для своих нужд на проспекте Строителей, 30. К декабрю его передадут окончательно. Уже нашелся спонсор, которые сделает ремонт. Затем Николай начнет создание интерактивного музея, а пока он проводит уличные экскурсии, участникам завязывают глаза и выдают трости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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