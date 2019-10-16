В Череповце поднимут плату за проезд
Помощник мэра Череповца Сергей Климушкин сообщил о поднятии стоимости проезда в городе металлургов. Уже с 1 ноября поездка в автобусе будет стоить 28 рублей, в трамвае 26 рублей. Ветераны смогут воспользоваться общественным транспортом за 22 рубля. Кольцевой маршрут № 32 в Зашекснинском районе тоже подорожает: билет будет стоить 12 рублей.
Чиновники связывают подорожание с ростом цен на дизельное топливо. Кроме того, в автоколонне 1456 повысили зарплату работникам на 10%, т.к. специалисты просто начали увольняться. Газовые автобусы пока составляют лишь 7% от всего автопарка.
Стоимость проездных тоже подскочит: льготный школьны вырастет с 770 до 803 рублей, студенческий - с 1027 до 1107 рублей, проездной для ветеранов и льготников - с 950 до 969 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU