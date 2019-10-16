В Череповце поднимут плату за проезд

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-16T20:24:57+03:00

с 1 ноября в городе металлургов проезд на автобусе обойдется в 28 рублей, на трамвае в 26.

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Помощник мэра Череповца Сергей Климушкин сообщил о поднятии стоимости проезда в городе металлургов. Уже с 1 ноября поездка в автобусе будет стоить 28 рублей, в трамвае 26 рублей. Ветераны смогут воспользоваться общественным транспортом за 22 рубля. Кольцевой маршрут № 32 в Зашекснинском районе тоже подорожает: билет будет стоить 12 рублей.

Чиновники связывают подорожание с ростом цен на дизельное топливо. Кроме того, в автоколонне 1456 повысили зарплату работникам на 10%, т.к. специалисты просто начали увольняться. Газовые автобусы пока составляют лишь 7% от всего автопарка.

Стоимость проездных тоже подскочит: льготный школьны вырастет с 770 до 803 рублей, студенческий - с 1027 до 1107 рублей, проездной для ветеранов и льготников - с 950 до 969 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU