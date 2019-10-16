Череповчанка стала лучшим специалистом по реабилитации инвалидов

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-16T20:08:08+03:00

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Светлана Анатольевна Смирнова, преподаватель реабилитационного центра «Преодоление» в Череповце, признана одной из лучших соцработниц в России. Череповчанка занимается музыкальным направлением реабилитации. Вместе с другими работниками и родителями детей с ограниченными возможностями она организовала проект «Танцы на колёсах».

В России ежегодно проводят конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В нём участвуют соцработники, которые посвятили свою жизнь помощи инвалидам разных возрастов и пожилым людям.

Победительница заявила, что здание и помещения центра очень хорошо оснащены, есть все условия для реализации идей.

ИСТОЧНИК KP.RU