2019-10-16T20:08:08+03:00
Общество

Череповчанка стала лучшим специалистом по реабилитации инвалидов

Жительница Череповца была признана лучшим соцработником России
Евдокия САХАРОВА
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Фото Вести35.РФФото Вести35.РФ
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Светлана Анатольевна Смирнова, преподаватель реабилитационного центра «Преодоление» в Череповце, признана одной из лучших соцработниц в России. Череповчанка занимается музыкальным направлением реабилитации. Вместе с другими работниками и родителями детей с ограниченными возможностями она организовала проект «Танцы на колёсах».

В России ежегодно проводят конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В нём участвуют соцработники, которые посвятили свою жизнь помощи инвалидам разных возрастов и пожилым людям.

Победительница заявила, что здание и помещения центра очень хорошо оснащены, есть все условия для реализации идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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