Губернатор Вологодчины посоветовал заниматься скандинавской ходьбой

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-16T19:52:32+03:00

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Олег Кувшинников поделился в соцсетях с вологжанами секретом, как держать себя в форме. Губернатор признался, что каждый день старается делать физические упражнения, особенно ему в душу запала скандинавская ходьба. Глава Вологодской области считает, что такой легкий фитнес по 30 минут в день позволяет ему зарядиться энергией и снять усталость.

Губернатор выложил результаты своей воскресной тренировки: за 7,65 километров он сжег 766 ккал, дистанцию преодолел за час. Олег Кувшинников предложил вологжанам тоже делиться своими спортивными результатами в соцсетях с хэштегом #ВологодчинаЗаСпорт.

Согласно исследованиям скандинавская ходьба помогает задействовать около 90% мышц и сжечь почти вдвое больше калорий, чем при обычной ходьбе. Такой фитнес снимает лишнюю нагрузку с коленей и позвоночника, способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, помогает исправить осанку, развивает чувство баланса и равновесия, повышает выносливость. Применение такой ходьбы в лечебных целях сделало прорыв в борьбе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU