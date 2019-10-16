Мэр Вологды отчитался о 14 новых тротуарах
Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о прогрессе в строительстве тротуаров. Уже заасфальтировано 14 новых дорожек, всего планируется отремонтировать 26. В последний момент включили 3 дополнительных адреса: улицах Чехова, Первомайская и площадь Чайковского.
Пресс-служба администрации Вологды сообщила, что на улице Рыбной в Лукьяново пешеходная дорожка пока сделана наполовину: проведена выборка грунта и уложены бордюры. На Конева работы почти закончены, там укладывают асфальт. Председатель местного ТОС подчеркнул, что данный тротуар очень важен, т.к. рядом Дворец спорта и другие инфраструктурные объекты.
Подрядчик утверждает, что погодные условия позволяют сделать работу в срок к 20 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU