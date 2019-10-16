Мэр Вологды отчитался о 14 новых тротуарах

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-16T19:21:55+03:00

В областной столице уже успешно обновлены 14 пешеходных тротуаров, всего на этот год запланировано 26

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Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о прогрессе в строительстве тротуаров. Уже заасфальтировано 14 новых дорожек, всего планируется отремонтировать 26. В последний момент включили 3 дополнительных адреса: улицах Чехова, Первомайская и площадь Чайковского.

Пресс-служба администрации Вологды сообщила, что на улице Рыбной в Лукьяново пешеходная дорожка пока сделана наполовину: проведена выборка грунта и уложены бордюры. На Конева работы почти закончены, там укладывают асфальт. Председатель местного ТОС подчеркнул, что данный тротуар очень важен, т.к. рядом Дворец спорта и другие инфраструктурные объекты.

Подрядчик утверждает, что погодные условия позволяют сделать работу в срок к 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU