2019-10-16T17:13:42+03:00
Происшествия

В Вологодской области мужчина и женщина погибли от неосторожного курения

Иван Чухнин
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В Кичменгско-Городецком районе погибли двое. Об этом сообщает областное управление МЧС. Пожар произошел в деревне Ласкино 16 октября в час ночи.

Горел частный дом. В 1:25 пожарные прибыли на место происшествия, уже через пятнадцать минут они завершили свою работу. Но не смогли спасти обитателей дома.

Сильных повреждений деревянному зданию 10 на 12 метров огонь не нанёс - лишь закоптилась внутренняя отделка дома. Однако в дыму погибли 36-летний мужчина и 33-летняя женщин.

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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