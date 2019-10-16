В Вологодской области мужчина и женщина погибли от неосторожного курения

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-16T17:13:42+03:00

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В Кичменгско-Городецком районе погибли двое. Об этом сообщает областное управление МЧС. Пожар произошел в деревне Ласкино 16 октября в час ночи.

Горел частный дом. В 1:25 пожарные прибыли на место происшествия, уже через пятнадцать минут они завершили свою работу. Но не смогли спасти обитателей дома.

Сильных повреждений деревянному зданию 10 на 12 метров огонь не нанёс - лишь закоптилась внутренняя отделка дома. Однако в дыму погибли 36-летний мужчина и 33-летняя женщин.

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU