В Вологде сожгли более 20 килограммов санционных сыров, колбас, мясных изделий
В Вологде жгут санкционные продукты. Так надзорные органы борются с нелегальной продукцией.
Как сообщает сайт Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской области, 11 октября специалистами Россельхознадзора совместно с представителем городской прокуратуры Вологды была проведена проверка помещений в здании по адресу: Вологда, Благовещенская, 100-а. Там хранилась и продавалась запрещенные к ввозу в Россию продукты питания.
В ходе проверки был составлен акт об изъятии 20,2 кг сыров, колбасных изделий и мясных продуктов, привезенных из Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Эту продукты запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Вся продукция, выведенная из оборота, была уничтожена - ее сожгли.
ИСТОЧНИК KP.RU