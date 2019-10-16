2019-10-16T13:17:19+03:00
Экономика

В Вологде сожгли более 20 килограммов санционных сыров, колбас, мясных изделий

Так надзорные органы борются с нелегальной продукцией
Иван Чухнин
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В Вологде жгут санкционные продукты. Так надзорные органы борются с нелегальной продукцией.

Как сообщает сайт Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской области, 11 октября специалистами Россельхознадзора совместно с представителем городской прокуратуры Вологды была проведена проверка помещений в здании по адресу: Вологда, Благовещенская, 100-а. Там хранилась и продавалась запрещенные к ввозу в Россию продукты питания.

В ходе проверки был составлен акт об изъятии 20,2 кг сыров, колбасных изделий и мясных продуктов, привезенных из Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Эту продукты запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Вся продукция, выведенная из оборота, была уничтожена - ее сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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