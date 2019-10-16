Уволенный 21-летний вологжанин едва не прыгнул с моста

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-16T12:59:58+03:00

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Инцидент произошел на мосту через Сухону в Великом Устюге.

15 октября около 9:30 сотрудник отделения вневедомственной охраны Великого Устюга прапорщик полиции Анатолий Коншин ехал на работу. Внимание его привлек мужчина на мосту: тот стоял на перилах, держась за опору освещения.

Росгвардеец срочно остановился и, отвлекая молодого человека вопросами, медленно приблизился к нему сзади.

Изловичвшись, полицейский сумел схватить мужчину и стащить его с перил. У того началась истерика: он активно сопротивлялся росгвардейцу. Но боец сумел удержать его и вызвал коллег на помощь.

Молодому человеку дали успокоиться. Он рассказал, что ему 21 год. Он после выходных явился на работу нетрезвым, за что был немедленно уволен. И он решил прыгнуть с моста.

Нетрезвого "купальщика" передали полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU