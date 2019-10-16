Уволенный 21-летний вологжанин едва не прыгнул с моста
Инцидент произошел на мосту через Сухону в Великом Устюге.
15 октября около 9:30 сотрудник отделения вневедомственной охраны Великого Устюга прапорщик полиции Анатолий Коншин ехал на работу. Внимание его привлек мужчина на мосту: тот стоял на перилах, держась за опору освещения.
Росгвардеец срочно остановился и, отвлекая молодого человека вопросами, медленно приблизился к нему сзади.
Изловичвшись, полицейский сумел схватить мужчину и стащить его с перил. У того началась истерика: он активно сопротивлялся росгвардейцу. Но боец сумел удержать его и вызвал коллег на помощь.
Молодому человеку дали успокоиться. Он рассказал, что ему 21 год. Он после выходных явился на работу нетрезвым, за что был немедленно уволен. И он решил прыгнуть с моста.
Нетрезвого "купальщика" передали полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU