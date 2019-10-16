2019-10-16T12:11:42+03:00
Происшествия

Компания пьяных садистов издевалась над своим товарищем почти пять суток

Они пойдут под суд
Иван Чухнин
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Следственное управление СК РФ сообщает о расследовании шокирующего уголовного дела. В истязании человека с применением пытки обвиняют двух 20-летних молодых людей.

Как выяснило следствие, пять суток — с 30 августа по 4 сентября — пьяные молодые люди издевались над 19-летним знакомым.

Все происходило в квартире дома на Набережной 6 Армии.

Молодые люди, используя численное и физическое превосходство, пытали парня: избивали, поджигали волосы, унижали его. На теле были зафиксированы многочисленные кроподтеки и ссадины.

Беспредельщики были заключены под стражу и арестованы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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