Компания пьяных садистов издевалась над своим товарищем почти пять суток
Следственное управление СК РФ сообщает о расследовании шокирующего уголовного дела. В истязании человека с применением пытки обвиняют двух 20-летних молодых людей.
Как выяснило следствие, пять суток — с 30 августа по 4 сентября — пьяные молодые люди издевались над 19-летним знакомым.
Все происходило в квартире дома на Набережной 6 Армии.
Молодые люди, используя численное и физическое превосходство, пытали парня: избивали, поджигали волосы, унижали его. На теле были зафиксированы многочисленные кроподтеки и ссадины.
Беспредельщики были заключены под стражу и арестованы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU