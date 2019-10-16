Ноу-хау: в элитной гимназии введен запрет на пользование смартфонами

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-16T11:40:49+03:00

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В Череповце вводят запрет на смартфоны в школах. Ноу-хау коснулось элитного учебного учреждения: в лицее "АМТЭК" учащимся с 1 сентября уже запрещено пользоваться смартфонами с 8:30 до 15:30. Об этом сообщает cherinfo. По словам директора лицея Дмитрия Кузьмина, "... Младшие лицеисты слишком ожесточенно играют в игры в телефонах: выходя из автобуса, играют, идут - играют. Когда они заходят в кабинет, идет естественное нежелание учиться, потому что они из приятного идут в неприятное... А старшие по любому вопросу лезут в телефон. Учитель еще не дописал задание на доске, а у них уже ответ есть. Зачем тогда школа, если все можно в интернете найти? Они вообще перестают думать..."

Альтернатива телефонам уже появилась: это ростовые шахматы в фойе на четвертом этаже. В шахматы сейчас стали командами даже играть. Еще будут ростовые шашки, нарды, классики рисовать девочкам на первом этаже. В планах - теннисный стол.

По словам директора, недовольство было и у детей, и у родителей. Но использовать кнопочный телефон школьникам не возбраняется. Есть стационарные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU