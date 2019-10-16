2019-10-16T01:06:00+03:00
Происшествия

Вологодскую чиновницу оштрафовали за многомиллионную коррупцию

Женщина должна будет выплатить 40 тысяч рублей за свои злодеяния
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде чиновницу, которая помогла своей подруге-депутату выиграть госзакупки на 35 миллионов рублей, оштрафовали на 40 000 р. Городской суд решил, что бывшая управляющая вологодского отделения Фонда соцстраха РФ Наталья Медведева не должна идти по уголовной статье, ей необходимо лишь заплатить штраф. Женщина злоупотребила своими полномочиями при проведении госзакупок подгузников для инвалидов - создала все условия, чтобы тендеры выигрывала ее сообщница депутат Вологодской гордумы Алла Климова. Ни одна другая фирма-участница торгов не могла победить в неравной схватке.

Медведева признала свою вину, плюс, по словам адвоката подсудимой, она нарушила лишь общественные интересы. Уголовного преступления в создании льготных условий для бизнеса депутата гордумы суд не увидел. Представитель Фонда соцстраха заявила, что к бывшей работнице претензий не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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