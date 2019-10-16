2019-10-16T00:54:50+03:00
Происшествия

В Вологодском техникуме подростку нанесли страшные травмы

В Вологде 16-летний парень пытался разнять драку, за что сильно получил по голове
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в учебном заведении страшно избили 16-летнего мальчика. Он пытался разнять драку, что не понравилось 17-летнему нападавшему. На данный момент расследование уголовного дела завершено, теперь его рассмотрят в суде.

6 марта 2019 года в одном из техникумов города в 2-3 часа дня произошел конфликт между подростками. В итоге учащийся получил кулаком в лицо. Медики сообщили, что у парня черепно-лицевая травма с вдавленным оскольчатым переломом наружной и нижней стенки левой орбиты, разбит нос, сотрясение головного мозга. На всю жизнь у него останется рубец на лице. Эксперты оценили такие побои как тяжкий вред здоровью ребенка.

Нападавшему светит до 8 лет лишения за такой удар, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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