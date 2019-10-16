Череповецкий спортсмен отправится на российское первенство по дзюдо
Молодой человек взял золотую медаль на первенстве Северо-Запада в Архангельске
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Череповецкий дзюдоист Павел Беляев завоевал первое место в соревнованиях по Северо-Западному ФО в весовой категории до 60 килограмм. Первенство проходило в Архангельске, в нем приняли участие более ста спортсменов из Ленинградской, Мурманской и других областей.
Вологодских спортсменов сопровождал тренер отделения дзюдо Андрей Орлов.
Теперь победитель отправится на российское первенство, которое пройдет в ноябре в Красноярске.
ИСТОЧНИК KP.RU