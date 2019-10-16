В Череповце мужчина за долги по ЖКХ лишился машины

СЕГОДНЯ 00:34 2019-10-16T00:34:56+03:00

В городе металлургов прошел рейд по выявлению неплательщиков на дорогах

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В Череповце сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению неплательщиков. Вместе с судебными приставами полицейским удалось остановить водителя, у которого имелся 15-тысячный долг за услуги ЖКХ.

На месте мужчина деньги отдавать отказался, заявив, что он платит коммуналку вовремя. В итоге, судебные приставы предложили череповчанину оставить его авто «Kia Rio» на ответственное хранение, либо отправить машину на спецстоянку. Должник выбрал последнее. Разбираться с долгом он теперь будет на своих двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU