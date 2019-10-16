2019-10-16T00:19:47+03:00
Звезды

Набережную Вологды не включили в список объектов культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия отклонил запрос активистов
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице продолжаются работы на набережной реки Вологды. По мнению урбанистов, ансамбль набережной стремительно утрачивает историческую ценность. Активисты-градозащитники еще в июле подали заявление на включение берега реки в реестр объектов культурного наследия, однако комитет по охране таких объектов Вологодской области на днях вынес решение - он не признал набережную настолько ценной, чтобы внести ее в список.

По словам NewsVo, работы на время экспертизы ведомства должны были быть приостановлены, но этого не произошло.

Глава комитета ОКН Елена Кукушкина заявила, что набережная и так включена в проект об историческом поселении и охраняется в достаточной степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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