Набережную Вологды не включили в список объектов культурного наследия
В областной столице продолжаются работы на набережной реки Вологды. По мнению урбанистов, ансамбль набережной стремительно утрачивает историческую ценность. Активисты-градозащитники еще в июле подали заявление на включение берега реки в реестр объектов культурного наследия, однако комитет по охране таких объектов Вологодской области на днях вынес решение - он не признал набережную настолько ценной, чтобы внести ее в список.
По словам NewsVo, работы на время экспертизы ведомства должны были быть приостановлены, но этого не произошло.
Глава комитета ОКН Елена Кукушкина заявила, что набережная и так включена в проект об историческом поселении и охраняется в достаточной степени.
ИСТОЧНИК KP.RU