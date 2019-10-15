2019-10-15T23:58:39+03:00
Звезды

В Папуа-Новой Гвинее продефилировали в исторических вологодских нарядах

В местной столице Порт-Морсби представили коллекцию русских национальных костюмов
Евдокия САХАРОВА
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фото artmoskovia.ru, spbdnevnik.ruфото artmoskovia.ru, spbdnevnik.ru
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В Папуа-Новой Гвинее, островной стране на юго-западе Тихого океана, прошел показ русских национальных костюмов. Один из них был из Вологды - наряд крестьянина Вологодской губернии Российской империи XIX века.

По сообщению «Петербургского дневника», подобное мероприятие в столице Порт-Морсби проходило впервые, жители островов проявили огромный интерес к русской культуре. Вологодский костюм сшили по технологии двухвековой давности. Рубаха-косоворотка из синего холста цвета индиго в технике ручной набойки по ткани, красные полосатые порты, тканый пояс, обмотки-онучи, плетеные берестяные лапти и валяная шапка-гречневика произвели фурор. Дизайнеры Папуа-Новой Гвинеи подметили интересные детали и собираются привнести "новинки" в свои модные коллекции.

Эта южная океаническая страна славится своими действующими вулканами, гранитными горами и густыми тропическими лесами, кроме того, там до сих пор обитают каннибалы. Несколько лет назад людоеды сорвали выборы, т.к. съели несколько избирателей, поэтому остальные решили не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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