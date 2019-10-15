Банда подростков обчистила учреждение культуры в Вологде на 1 млн рублей
Подростковая банда вскрыла складское помещение «Центра культурного развития города Вологды» и украла имущества на 1 миллион рублей. На данный момент полицейские завершили расследование уголовного дела. Четверо молодых людей 17-20 лет пошли по статье о хищении имущества учреждения культуры в особо крупном размере.
Кража произошла в августе 2018 года. Банда вытащила со склада металлические каркасы палаток и шатров, которые потом сдали в металлолом. Только 766 конструкций удалось разыскать и вернуть владельцу.
На данный момент главарь банды, 19-летний вологжанин, находится под арестом. Уголовное дело будут рассматривать в суде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU