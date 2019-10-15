2019-10-15T21:23:27+03:00
Происшествия

Банда подростков обчистила учреждение культуры в Вологде на 1 млн рублей

В областной столице завершили расследование уголовного дела, заведенного на четверых вологжан 17-20 лет
Евдокия САХАРОВА
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Подростковая банда вскрыла складское помещение «Центра культурного развития города Вологды» и украла имущества на 1 миллион рублей. На данный момент полицейские завершили расследование уголовного дела. Четверо молодых людей 17-20 лет пошли по статье о хищении имущества учреждения культуры в особо крупном размере.

Кража произошла в августе 2018 года. Банда вытащила со склада металлические каркасы палаток и шатров, которые потом сдали в металлолом. Только 766 конструкций удалось разыскать и вернуть владельцу.

На данный момент главарь банды, 19-летний вологжанин, находится под арестом. Уголовное дело будут рассматривать в суде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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