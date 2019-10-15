В Вологде спортсмены снова побегут по центральным улицам

15 Окт. 21:12 2019-10-15T21:14:14+03:00

Спортсмены и просто любители бега готовятся к масштабному мероприятию, которое пройдет в первый день зимы в областной столице

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В Вологде 1 декабря пройдет III полумарафон «Бегущая Вологда». Участники побегут по исторической части Вологды через основные достопримечательности. Уже сейчас можно зарегистрироваться на мероприятие. Заявлены различные дистанции: 5, 10 и 21,1 км, скандинавская ходьба на 5 км и фановый забег на 2020 метров.

Полумарафон откроет сам Великоустюгский Дед Мороз, кроме того, он встретит бегунов на финише. Организаторы уверены, что участие в массовом забеге - это веселый вариант, как отметить первый день зимы. Специалисты утверждают, что при беге человек ощущает окружающую температуру выше на 10 градусов. Отличный способ согреться.

После финиша участники смогут выпить горячий чай и вкусный кисель, поесть каши.

ИСТОЧНИК KP.RU