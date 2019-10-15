2019-10-15T21:14:14+03:00
Спорт

В Вологде спортсмены снова побегут по центральным улицам

Спортсмены и просто любители бега готовятся к масштабному мероприятию, которое пройдет в первый день зимы в областной столице
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде 1 декабря пройдет III полумарафон «Бегущая Вологда». Участники побегут по исторической части Вологды через основные достопримечательности. Уже сейчас можно зарегистрироваться на мероприятие. Заявлены различные дистанции: 5, 10 и 21,1 км, скандинавская ходьба на 5 км и фановый забег на 2020 метров.

Полумарафон откроет сам Великоустюгский Дед Мороз, кроме того, он встретит бегунов на финише. Организаторы уверены, что участие в массовом забеге - это веселый вариант, как отметить первый день зимы. Специалисты утверждают, что при беге человек ощущает окружающую температуру выше на 10 градусов. Отличный способ согреться.

После финиша участники смогут выпить горячий чай и вкусный кисель, поесть каши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодскую чиновницу оштрафовали за многомиллионную коррупцию
В Вологодском техникуме подростку нанесли страшные травмы
Череповецкий спортсмен отправится на российское первенство по дзюдо
В Череповце мужчина за долги по ЖКХ лишился машины
Набережную Вологды не включили в список объектов культурного наследия
В Папуа-Новой Гвинее продефилировали в исторических вологодских нарядах
Банда подростков обчистила учреждение культуры в Вологде на 1 млн рублей
В Шексне участковый выздоравливает после огнестрела на задержании
В Череповце строят арт-объект за миллион рублей
Под Череповцом приставы прикрыли вонючий асфальтовый завод
На автотрассе Вологда-Москва курянин подделывал документы за сто рублей
16 октября вологжане могут посетить музеи области бесплатно
В Череповце пешеход сжег иномарку, которая не пропустила его на "зебре"
За должность мэра Череповца борются шесть кандидатов
Георгий Шевцов ушел с поста советника гендиректора "Северсталь Менеджмент"
Контракт мэра Вологды Сергея Воропанова заканчивается 23 ноября
Сокольчанин попал под суд за поддельную медсправку для получения водительских прав
В Череповце 20-летний хулиган отбил легкие посетителю ночного клуба
За кресло мэра Череповца намерен бороться руководитель местных бань и прачечных