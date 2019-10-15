В Шексне участковый выздоравливает после огнестрела на задержании

15 Окт. 20:56 2019-10-15T20:56:56+03:00

20 января в Шексне местный житель убил бывшую жену, которая носила ребенка, и выбросил ее тело на дороге. В районе объявили план-перехват

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В Шексне произошла трагедия: вологжанин убил бывшую беременную жену, выбросил ее труп в 20 километрах от дома на проселочной дороге, а потом выстрелил в участкового и себя. Девушка второй раз вышла замуж и носила ребенка от нового супруга, она была на 8 месяце беременности. ЧП произошло в одном из частных домов в коттеджном поселке на улице Ленина. Девушка пришла в дом, который они поделили после развода с бывшим супругом. По словам соседей, он часто доставал бывшую жену, делал мелкие гадости.

20 января в поселке объявили план-перехват, после того как мужчина сознался в преступлении соседу, который и вызвал полицию.

Участковый Виктор Белинский нашел убийцу и его авто за границей поселка. Когда его увидел преступник, он выстрелил в шею полицейского из ружья, потом в себя. Оружие мужчина приобрел легально, он увлекался охотой.

Преступник погиб на месте. Участкового спасли медики экстренной операцией. Он до сих пор лечится и идет на поправку, правда ему необходимо сделать еще несколько высокотехнологичных операций, сообщает местная газета «Звезда».

29-летний герой поблагодарил сочувствующих в соцсетях, выразил надежду, что сможет говорить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU