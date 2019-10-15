2019-10-15T20:56:56+03:00
Происшествия

В Шексне участковый выздоравливает после огнестрела на задержании

20 января в Шексне местный житель убил бывшую жену, которая носила ребенка, и выбросил ее тело на дороге. В районе объявили план-перехват
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
фото газета "Звезда"фото газета "Звезда"
Изменить размер текста:

В Шексне произошла трагедия: вологжанин убил бывшую беременную жену, выбросил ее труп в 20 километрах от дома на проселочной дороге, а потом выстрелил в участкового и себя. Девушка второй раз вышла замуж и носила ребенка от нового супруга, она была на 8 месяце беременности. ЧП произошло в одном из частных домов в коттеджном поселке на улице Ленина. Девушка пришла в дом, который они поделили после развода с бывшим супругом. По словам соседей, он часто доставал бывшую жену, делал мелкие гадости.

20 января в поселке объявили план-перехват, после того как мужчина сознался в преступлении соседу, который и вызвал полицию.

Участковый Виктор Белинский нашел убийцу и его авто за границей поселка. Когда его увидел преступник, он выстрелил в шею полицейского из ружья, потом в себя. Оружие мужчина приобрел легально, он увлекался охотой.

Преступник погиб на месте. Участкового спасли медики экстренной операцией. Он до сих пор лечится и идет на поправку, правда ему необходимо сделать еще несколько высокотехнологичных операций, сообщает местная газета «Звезда».

29-летний герой поблагодарил сочувствующих в соцсетях, выразил надежду, что сможет говорить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодскую чиновницу оштрафовали за многомиллионную коррупцию
В Вологодском техникуме подростку нанесли страшные травмы
Череповецкий спортсмен отправится на российское первенство по дзюдо
В Череповце мужчина за долги по ЖКХ лишился машины
Набережную Вологды не включили в список объектов культурного наследия
В Папуа-Новой Гвинее продефилировали в исторических вологодских нарядах
Банда подростков обчистила учреждение культуры в Вологде на 1 млн рублей
В Вологде спортсмены снова побегут по центральным улицам
В Череповце строят арт-объект за миллион рублей
Под Череповцом приставы прикрыли вонючий асфальтовый завод
На автотрассе Вологда-Москва курянин подделывал документы за сто рублей
16 октября вологжане могут посетить музеи области бесплатно
В Череповце пешеход сжег иномарку, которая не пропустила его на "зебре"
За должность мэра Череповца борются шесть кандидатов
Георгий Шевцов ушел с поста советника гендиректора "Северсталь Менеджмент"
Контракт мэра Вологды Сергея Воропанова заканчивается 23 ноября
Сокольчанин попал под суд за поддельную медсправку для получения водительских прав
В Череповце 20-летний хулиган отбил легкие посетителю ночного клуба
За кресло мэра Череповца намерен бороться руководитель местных бань и прачечных