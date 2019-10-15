2019-10-15T20:29:00+03:00
Общество

В Череповце строят арт-объект за миллион рублей

На Соборной Горке уже начали возведение беседку с куполом и шпилем под 5,2 метра
Евдокия САХАРОВА
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Фото 35ТВФото 35ТВ
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В городе металлургов создают беседку для свадебных фотосессий на Соборной Горке. Сооружение планируется высотой более 5 метров со шпилем с ангелом, изготовят ее из металлоконструкций. Под куполом разместят изображение святых Петра и Февронии, их отождествляют с семьей, любовью и верностью.

Такая беседка будет стоить городу 1 миллион рублей, она включена в программу проекта «Сердце города». Новый арт-объект откроют ко Дню города металлургов, 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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