2019-10-15T19:09:55+03:00
Происшествия

Под Череповцом приставы прикрыли вонючий асфальтовый завод

Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе предприятия, кроме того, на него жаловались местные жители
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Ирдоматке под Череповцом судебные приставы опечатали асфальтовый завод компании "Гермес". Производство приостановили как минимум на 60 суток начиная с 7 октября.

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Например, щебень и песок складывают в открытую, без навеса. Нарушен производственный контроль по части предельно допустимых выбросов первого и второго классов опасности: формальдегид, гидроксибензол, серы диоксид.

Местные жители обитают всего в 30 метрах от сильнопахнущего предприятия. Жалуются на вибрации, шумы, удушающий запах, затопление местности, т.к. завод перекопал местную речку. Жители Ирдоматки утверждают, что и соседние деревни ощущают неприятные ароматы при ветреной погоде.

Нарушения предприятие не устранило, поэтому завод опечатали. Руководитель организации на встречу с приставами не пришел, от комментариев отказался. Роспотребнадзор в следующий раз планирует навестить нарушителей в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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