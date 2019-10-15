2019-10-15T18:52:45+03:00
Происшествия

На автотрассе Вологда-Москва курянин подделывал документы за сто рублей

30-летний житель Курска обосновался в павильоне на трассе и подделывал водителям документы за копейки
Евдокия САХАРОВА
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На автотрассе ВологдаМосква 30-летний курянин делал поддельные документы для водителей. Предприниматель разместился в торговом павильоне и клепал подделки за 50-120 рублей. Главным источником его дохода были водители, которые предоставляли такие фальшивки работодателю для возмещения расходов.

Пресс-служба прокуратуры города Вологды сообщила, что в торговом павильоне были обнаружены печати, бланки, компьютерная техника для производства подделок, деньги и другие улики. На жителя Курска завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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