2019-10-15T18:47:50+03:00
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16 октября вологжане могут посетить музеи области бесплатно

В третью среду месяца в Вологодской области организовано бесплатное посещение музеев
Евдокия САХАРОВА
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16 октября в среду можно будет бесплатно посетить музеи Вологодской области, которые присоединились к акции "Культура рядом". В каждую третью среду месяца на Вологодчине день бесплатного посещения. Необходимо лишь предъявить документ, подтверждающего прописку на территории области. Для школьников и студентов прописка не важна, нужно только подтвердить учебный статус справкой или студенческим.

Вологжанам предлагается посетить Вологодский музей-заповедник и Областную картинную галерею. Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей тоже ждет гостей. Список доступных для бесплатного посещения учреждений размещен на сайте о культуре Вологодчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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