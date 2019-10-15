2019-10-15T18:33:53+03:00
Происшествия

В Череповце пешеход сжег иномарку, которая не пропустила его на "зебре"

31-летний мужчина решил отомстить 58-летней женщине-водителю
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце мужчина может пойти на 5 лет в тюрьму за месть. В Индустриальном районе города 58-летняя череповчанка на автомобиле "Опель", по словам задержанного, не пропустила его на пешеходном переходе. 31-летний мужчина затаил обиду и запомнил номера нарушительницы.

Через неделю он заметил знакомую иномарку в Зашекснинском районе города металлургов и решил совершить возмездие. Он достал бензин и поджег автомобиль врага прямо на Октябрьском проспекте.

Как сообщает пресс-служба управления МВД, мужчину задержали, на данный момент он находится на подписке о невыезде. Нанесенный машине ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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