За должность мэра Череповца борются шесть кандидатов

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-15T18:17:00+03:00

Документы для участия в конкурсе будут приниматься до вечера четверга

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На пост мэра Череповца претендуют уже 6 кандидатов: заместитель начальника местного управления Пенсионного фонда Игорь Люсин, бывший первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное Москвы Сергей Бойцов, директор «Банно-прачечного хозяйства» Руслан Борохович, генеральный директор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн, экс-директор МУП «Автоколонна № 1456» Сергей Орлов и генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

25 октября комиссия будет рассматривать программы развития города: кандидаты за 15 минут должны будут представить свое видение и 5 минут будут отвечать на вопросы. После комиссия представит кандидатов городской Думе.

Документы на участие в конкурсе на пост мэра города металлургов принимаются по адресу пр. Строителей, д. 2, каб. № 122, телефон: 57-70-31.

ИСТОЧНИК KP.RU