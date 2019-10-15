Георгий Шевцов ушел с поста советника гендиректора "Северсталь Менеджмент"

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-15T17:21:35+03:00

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Георгий Шевцов ушел с поста советника гендиректора "Северсталь Менеджмента". Этот пост он занимал с октября 2016 года. Свой уход порталу подтвердил сам Георгий Шевцов. Причины он не стал уточнять, сославшись на занятость.

По некоторым данным, место Георгия Шевцова на «Северстали» может занять Николай Тихомиров, также бывший председатель Законодательного Собрания области, только что уступивший кресло сенатора в Совете Федерации Елене Авдеевой.

Георгий Шевцов в 2011–2016 годах работал председателем Законодательного Собрания Вологодской области, ранее был депутатом Госдумы, до этого трудился директором социально-бытового комплекса «Северстали».

Георгий Шевцов остается депутатом ЗСО на непостоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU