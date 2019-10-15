Контракт мэра Вологды Сергея Воропанова заканчивается 23 ноября

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-15T17:09:04+03:00

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Контракт мэра Вологды Сергея Воропанова был заключен на два года и истекает 23 ноября 2019 года. Об этом сообщает портал "Город Во".

Как стало известно порталу «Город Во», на ближайшую сессию городской думы, а она состоится 24 октября, глава города Юрий Сапожников намерен вынести проекты решений по назначению даты по началу подачи документов на конкурс на замещение должности мэра и о назначении конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия начнет работу по заслушиванию кандидатов на ответственный пост и их проектов с 19 ноября.

То есть имя мэра вологжане узнают в последнюю неделю ноября. Подавать заявления на конкурс можно будет до 13 ноября.

К слову, в Череповце, как сообщала "Комсомольская правда"- Вологодская область, идут процедуры назначения мэра. На вакантное место мэра города подали заявление шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU