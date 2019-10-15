Сокольчанин попал под суд за поддельную медсправку для получения водительских прав

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-15T15:02:36+03:00

Он остался с судимостью и без прав

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Чтобы стать водителем, сокольчанин попытался использовать поддельную медицинскую справку. И попал под суд. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, в Соколе райсуд вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в подделке официального документа и в использовании его (ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как установлено судом, в марте 2019 года сокольчанин, для сдачи экзамена и выдачи водительского удостоверения, чтобы предоставить медицинское заключение о годности к управлению транспортным средством, через Интернет нашел объявление о прохождении водительской медицинской комиссии в Вологде и, предоставив свои паспортные данные, сделал заказ.

Далее, минуя установленный порядок получения медицинского заключения, он просто заплатил неустановленному лицу 1200 рублей и забрал медицинское заключение. Ему оставалось лишь внести на оборотной стороне медицинского заключения запись шариковой ручкой в виде фамилии и инициалов, а также подделать подпись. Что он и сделал.

В июне 2019 года перед сдачей квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами он предоставил подделку госинспектору ГИБДД.

В ней, в частности, говорилось об отсутствии медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Бдительный инспектор заподозрил обман, было начато следствие.

Подсудимый в судебном заседании признал вину в совершенных преступлениях полностью.

Ранее мужчина не был судим, суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В реузльтате ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU