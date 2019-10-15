В Череповце 20-летний хулиган отбил легкие посетителю ночного клуба

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-15T14:30:50+03:00

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13 октября, в четыре утра, из клуба "Жара" в больницу увезли посетителя. Там произошла драка.

Как сообщает портал Город Че, там был избит молодой человек. Посетитель клуба «Жара», что на улице Ленина, получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Виновник инцидента установлен, он написал явку с повинной.

Как выяснилось, охранники клуба вывели нетрезвого посетителя на улицу. Там он стал жертвой 20-летнего хулигана.

Молодого человека увезли в больницу. У него "отбиты легкие" - травмы пришлись на костный аппарат в грудной области.

ИСТОЧНИК KP.RU