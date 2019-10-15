2019-10-15T14:17:30+03:00
Общество

За кресло мэра Череповца намерен бороться руководитель местных бань и прачечных

Он стал четвертым претендентом на вакантное место
Иван Чухнин
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Четвертое заявление поступило в мэрию Череповца от кандидата на пост мэра города.

Пакет документов подготовил Руслан Борохович, директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Череповца. Он заведует городскими банями на улицах Транспортной и Милютина.

Напомним, первое заявление представил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов. Составить конкуренцию ему решили бывший директор автоколонны № 1456 Сергей Орлов и директор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн.

До окончания сроков подачи документов осталось два дня.

Напомним, Елена Авдеева стала сенатором, работает в Москве. 19 сентября на заседании правительства Вологодской области Олег Кувшинников наделил ее полномочиями сенатора Совета Федерации, представляющего регион в верхней палате российского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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