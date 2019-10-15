За кресло мэра Череповца намерен бороться руководитель местных бань и прачечных
Четвертое заявление поступило в мэрию Череповца от кандидата на пост мэра города.
Пакет документов подготовил Руслан Борохович, директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Череповца. Он заведует городскими банями на улицах Транспортной и Милютина.
Напомним, первое заявление представил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов. Составить конкуренцию ему решили бывший директор автоколонны № 1456 Сергей Орлов и директор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн.
До окончания сроков подачи документов осталось два дня.
Напомним, Елена Авдеева стала сенатором, работает в Москве. 19 сентября на заседании правительства Вологодской области Олег Кувшинников наделил ее полномочиями сенатора Совета Федерации, представляющего регион в верхней палате российского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU