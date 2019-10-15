В Вологде пьяный водитель протаранил на повороте ВАЗ
Пострадали люди
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В Вологде произошло ДТП из-за пьяного водителяю Авария случилась 14 октября, в 20:48 на Окружном шоссе у дома № 28 .
41-летний водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» пытался повернуть направо, но врезался в остановившийся на красный свет светофора ВАЗ-2114, за рулем которого был мужчина 1983 года рождения.
В результате пострадали два человека, ехавшие в отечественной легковушке. Одини из них, водитель, был госпитализирован. Его 57-летнюю пассажирку направили на амбулаторное лечение, сообщает горотдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU