В Череповце полиция поймала грабителя, укравшего велосипед стоимостью 100 тысяч рублей
В Череповце полицейские оперативно нашли грабителя. Молодой человек 1998 года рождения катался на велосипеле, стоимостью 100 тысяч рублей. На Московском проспекте к нему подошел малознакомый мужчина и попросил прокатиться. В результате он уехал и не вернулся.
Сыщики сумели установить личность и задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался череповчанин, 2000 года рождения.
Злоумышленник пояснил, что похитил велосипед для личного пользования. Технику он был вынужден отдать полиции.
Уголовное дело будет расследоваться по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
За такое преступление предусматривается суровое наказание - до 4 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU