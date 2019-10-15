В Череповце полиция поймала грабителя, укравшего велосипед стоимостью 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-15T12:25:56+03:00

Ему грозит 4 года колонии

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В Череповце полицейские оперативно нашли грабителя. Молодой человек 1998 года рождения катался на велосипеле, стоимостью 100 тысяч рублей. На Московском проспекте к нему подошел малознакомый мужчина и попросил прокатиться. В результате он уехал и не вернулся.

Сыщики сумели установить личность и задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался череповчанин, 2000 года рождения.

Злоумышленник пояснил, что похитил велосипед для личного пользования. Технику он был вынужден отдать полиции.

Уголовное дело будет расследоваться по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

За такое преступление предусматривается суровое наказание - до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU