Танцоры на колясках из Череповца были лучшими в Великобритании

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-15T11:50:37+03:00

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Танцевальный коллектив "Ступени" из Череповца произвели фурор в Великобритании. Танцоры на колясках успешно выступили на открытом чемпионате по инклюзивным танцам в Великобритании. Артисты произвели фуррор и привезли домой целый комплект медалей.

Чемпионат «British open inclusive dance» прошел в Стивенидже 13 октября.

В нем участвовали спортсмены из разных стран. Россию представляли череповчане.

Они завоевали первое место в номинации «Дебют в парной шоу-программе». Русский народный танец «Варенька» буквально взорвал зал. Еще три из пяти номеров чбыли отмечены медалями 2-й и 3-й степени.

Кроме того, были исполнены коллективные танцы, показанные вне конкурса. Они были высоко оценены зрителями и экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU