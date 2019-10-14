В Череповце произошло тройное ДТП с иномарками

СЕГОДНЯ 22:36 2019-10-14T22:36:59+03:00

На Октябрьском проспекте в аварию попали Тойота, Шкода и Рено

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В 19:20 в городе металлургов около дома №31 по Октябрьскому проспекту произошло ДТП с участием трех иномарок. Авария произошла по вине 19-летнего водителя «Тойота Рав-4», который не выдержал безопасную дистанцию и влетел в бампер автомобиля «Шкода Октавия». «Шкода» под управлением 32-летнего мужчины от удара въехала в идущий впереди «Рено Логан».

В ДТП серьезно пострадала 30-летняя пассажирка «Шкоды», ехавшая на переднем сидении. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU