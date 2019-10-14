В Череповце на пешеходном переходе сбили 82-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 22:28 2019-10-14T22:28:16+03:00

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В Череповце водитель не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 82-летнюю бабушку. ДТП случилось на улице Архангельской минувшим вечером. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу около дома № 19 на улице Архангельской.

69-летний водитель «Фольксваген Поло» не сбавил скорость и сбил вологжанку. Ее госпитализировали с травмами во вторую областную больницу, сообщает ГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU