2019-10-14T22:17:57+03:00
Общество

Почти 6 тысяч человек пожаловались на проблемы детей на Вологодчине

На детский телефон доверия поступило несколько тысяч звонков с начала года: половина от детей, более тысячи от родителей, остальное от неравнодушных очевидцев
Евдокия САХАРОВА
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5875 звонков получили с начала года в Вологодском колл-центре по проблемам детей. Лариса Каманина, курирующая вопросы социального блока в регионе, сообщила, что на детский телефон доверия чаще всего звонили несовершеннолетние (2769 звонков). Детям оказали экстренную психологическую помощь и помогли в трудных жизненных ситуациях. Более тысячи звонков поступило от самих родителей, остальные от неравнодушных очевидцев.

В консультациях часто поднималась проблематика отношений детей и родителей - около 1 тысячи обращений. Часто обсуждались отношения среди подростков - 912 звонков. Остальные переговоры были связаны с проблемами учебы и жестоким обращением с детьми в семье и среди сверстников. 14 обратившихся жаловались на непрекращающуюся травлю ребенка.

Бесплатный и круглосуточный телефон доверия по проблемам с детьми 8-800-2000-122.

ИСТОЧНИК KP.RU

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