2019-10-14T21:54:07+03:00
Спорт

На Вологодчине пройдет этап Кубка мира на собачьих упряжах

10-12 января 2020 года в Тотьме пройдут международные соревнования по снежным видам ездового спорта «Русский Север 2020»
Евдокия САХАРОВА
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В Тотьме в январе пройдет этап Кубка мира по снежным видам ездового спорта. Международная федерация ездовых видов спорта (IFSS) подтвердила, что на Вологодчине пройдут международные гонки на собачьих упряжках.

В течение тех лет подряд проходят соревнования «Русский Север» на базе «Школы путешественников Федора Конюхова». На данный момент принять участие планируют 84 спортсмена, ожидаются спортсмены из Эстонии, Белоруссии, Чехии.

10-12 января ожидаются зрелищные соревнования и насыщенная культурно-развлекательная программа. Судьи оценили предыдущие гонки по уровню проведения как одни из лучших в Европе, рассказал губернатор Олег Кувшинников. На данный момент рассматривается запрос Вологодчины на ежегодное проведение Кубка мира в Тотьме. Глава региона пригласил спортсменов и зрителей к участию в спортивном событии в начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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