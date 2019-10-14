Преподавателей ВГМХа наградили золотыми медалями в Москве

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-14T21:28:01+03:00

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Вологодские преподаватели ВГМХа удостоились медалей и дипломов на 21-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» в Москве. Крестьянско-фермерское хозяйство Марины Механиковой, заведующей кафедрой зоотехнии и биологии ВГМХА, получило золотую медаль «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Вологжанка выращивает овец романовской породы.

Бронзовые медали вологжане получили «За разработку и внедрение программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных» (исследование на тему криптоспоридиоза поросят) и «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» (работа посвящена технологии выращивания иван-чая).

ИСТОЧНИК KP.RU