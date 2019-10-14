2019-10-14T20:59:08+03:00
Происшествия

На Вологодчине ожидается гололед и резкая смена погоды

В Вологодской области на этой неделе синоптики обещают скачки атмосферного давления и неустойчивую погоду
Евдокия САХАРОВА
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Резкая смена погоды ожидается на Вологодчине. Циклоны будут непрерывно сменять друг друга, а атмосферное давление скакать. Синоптики назвали такие перемены «барической пилой». Мокрый снег, дождь, гололед осложнят ситуацию на дорогах области.

Первые дни недели ожидают температуру днем +1-+6 градусов, ночью до -2. Ветер от 5 до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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