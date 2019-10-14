В Череповце кассирша заставила сына украсть алкоголь у нее в магазине
Продавщица сговорилась с отпрыском и якобы пробила покупку дорогого алкоголя
Изменить размер текста:
В Череповце полицейские раскрыли сговор кассира и покупателя. Женщина работала продавцом в продовольственном магазине на улице Наседкина и уговорила собственного сына украсть несколько бутылок дорогого алкоголя. Когда он подошел с товаром к кассе, она якобы пробила покупку, но на деле денег не получила. Неладное заметили охранники заведения и вызвали полицию.
21-летний парень вместе с матерью попали в руки правоохранителей. Они собирались украсть спиртного на 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU