В Череповце кассирша заставила сына украсть алкоголь у нее в магазине

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-14T19:14:58+03:00

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В Череповце полицейские раскрыли сговор кассира и покупателя. Женщина работала продавцом в продовольственном магазине на улице Наседкина и уговорила собственного сына украсть несколько бутылок дорогого алкоголя. Когда он подошел с товаром к кассе, она якобы пробила покупку, но на деле денег не получила. Неладное заметили охранники заведения и вызвали полицию.

21-летний парень вместе с матерью попали в руки правоохранителей. Они собирались украсть спиртного на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU