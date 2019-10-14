На Вологодчине отключили аналоговое телевидение навсегда

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-14T19:03:21+03:00

В Вологодской области полностью завершился переход с аналогового телевещания на цифру

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14 октября в Вологодской области перешли с аналогового телевещания на цифровое. Только региональные телеканалы будут продолжать работу на аналоговом телевидение, т.к. они пока не входят в состав в цифровых мультикомплексов.

Помочь переключиться на цифру круглосуточно помогут волонтеры региональной горячей линии: 23-02-35. Кроме того, можно также обратиться на федеральную горячую линию по бесплатному номеру: 8 (800) 220-20-02.

Не перешедшие на цифровое телевидение вологжане будут видеть лишь повторяющийся информационный ролик. Некоторым категориям граждан положена компенсация стоимости приставок и комплектов спутникового ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU