В Вологде на месяц ограничен проезд через переезд в Прилуках
Из-за ремонта путей ограничен проезд автомобилей через переезд в Прилуках. Назван срок окончания работ - 15 ноября.
Об этом сообщает Вологодский филиал СЖД. Движение автотранспорта через переезд на улице Железнодорожная в Вологде на перегоне Вологда–I — Рыбкино будет ограничено по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 18:00.
На этом участке ведется модернизация путей. Автомобили смогут проехать лишь тогда, когда переезд будет свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтно-путевой техники.
Водителям советуют двигаться в объезд - по Окружной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU