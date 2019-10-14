2019-10-14T18:26:05+03:00
Общество

В Вологде на месяц ограничен проезд через переезд в Прилуках

Там меняют участок путей
Иван Чухнин
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Из-за ремонта путей ограничен проезд автомобилей через переезд в Прилуках. Назван срок окончания работ - 15 ноября.

Об этом сообщает Вологодский филиал СЖД. Движение автотранспорта через переезд на улице Железнодорожная в Вологде на перегоне Вологда–I — Рыбкино будет ограничено по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 18:00.

На этом участке ведется модернизация путей. Автомобили смогут проехать лишь тогда, когда переезд будет свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтно-путевой техники.

Водителям советуют двигаться в объезд - по Окружной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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